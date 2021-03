Gymi-Aufnahmeprüfung in Winterthur – Die erste Aufgabe heisst: «Wo ist das Zimmer?» Diesem Termin fiebern viele Schülerinnen und Schüler entgegen: die Gymiprüfung am Montag. Dieses Jahr müssen sie nicht nur Aufgaben lösen, sondern auch Corona-Regeln einhalten. Elisabetta Antonelli

Eltern müssen draussen bleiben, wenn ihre Kinder am Montag an der Kantonsschule Rychenberg ihre Gymi-Prüfung ablegen. Foto: Marc Dahinden

So viel wurde noch nie gebüffelt: Die Kantonsschulen in Winterthur verzeichnen einen Rekord. In der Kantonsschule Rychenberg werden sich am Montag laut Rektor Christian Sommer 596 Schülerinnen und Schüler den anspruchsvollen Matheaufgaben stellen und Aufsätze schreiben. Sie alle haben sich für die Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium angemeldet. «Das ist die höchste Anmeldezahl, die wir je hatten», sagt Sommer.

Das Rychenberg ist aber nicht nur gefordert, weil es mehr Prüflinge im Haus hat. Anders als in anderen Jahren gelten wegen Corona besondere Regeln, die alle Kantonsschulen einhalten müssen, wie etwa eine Maskentragpflicht. Ausserdem sei die Anzahl der Prüfungsgruppen verdoppelt worden, «damit pro Zimmer weniger Kandidatinnen und Kandidaten sitzen und die Abstände maximiert werden können».