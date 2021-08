FCW gegen Thun – Die erste Chance gegen einen Favoriten Der FCW steht vor der ersten gehobenen Bewährungsprobe in dieser Saison. Hansjörg Schifferli

Roman Buess (rechts) traf in dieser Saison in jedem Pflichtspiel – auch gegen Thun? Foto: Christian Merz

Der Start des FCW in die Saison 2021/22 ist solide, deutlich solider jedenfalls als die prinzipiell missratene Rückrunde des vergangenen Frühjahrs. Der FCW gewann sein bisher einziges Heimspiel gegen den FC Wil nach einer auch spielerisch guten Leistung 3:1; vorher und nachher kehrte er aus Lausanne und Schaffhausen mit einem 1:1 von Matches heim, in denen er in Rückstand geraten war. In Lausanne musste er auch noch eine Stunde lang zu zehnt spielen. Und dann hat er im Cup in Delémont souverän gewonnen.

Das sind erste Hinweise darauf, der FCW habe – wieder einmal – ein gutes Kader, mithin eine gute Mannschaft. Allein, mit gewichtigeren Analysen muss man um diesen Verein vorsichtig sein, auf jeden Fall sollte man sie nicht schon nach nur ein paar Runden und – wie in diesem Fall – einem ordentlichen Start abgeben. Denn wie war es vor einem Jahr: Da hatte man zu Beginn der Spielzeit dieselben Eindrücke, man fühlte sich spätestens dazu berechtigt, den FCW als Spitzenteam einzustufen, als er nach einem 3:1 in Chiasso im ersten Match 2021 Tabellenzweiter war. Nach immerhin 16 Runden. Aber die Fortsetzung ist ja bekannt …