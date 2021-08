Carlos Bernegger gegen den FCW – Die erste Rückkehr als Chef Carlos Bernegger (52), einst in Winterthur heimisch, spielt erstmals als Cheftrainer des Gegners auf der Schützenwiese: mit dem FC Thun, dem Aufstiegsfavoriten Nummer 1. Hansjörg Schifferli

Thuns Trainer Carlos Bernegger startete seine Karriere in der Schweiz auf der Schützenwiese. Foto: Freshfocus

Es ist für den FC Thun nach klaren Siegen gegen die Aussenseiter Kriens und Yverdon sowie einer Niederlage in letzter Sekunde in einem spektakulären Spitzenspiel gegen Aarau ein nächster Match gegen eines der potentiell stärkeren Teams der Challenge League. Zu einem Zeitpunkt, «da ich noch nicht weiss, wo wir wirklich stehen.» So formuliert es Carlos Bernegger, der Trainer der Thuner. Aber zu einem Auftritt auf der Winterthurer Schützenwiese ist ihm ohnehin wichtiger, dies zu formulieren: «Es ist nun einmal so: Es ist für mich immer etwas ganz besonderes, nach Winterthur zu kommen. Denn in ‘Winti’ hat meine Geschichte in der Schweiz begonnen» – genauer, die Geschichte eines Argentiniers mit Schweizer Abkunft hierzulande.