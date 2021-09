Pfadi verliert Spitzenspiel – Die erste Runde geht an die Kadetten Handball-Meister Pfadi Winterthur hat das erste Saisonduell mit den Kadetten Schaffhausen verloren. Schlecht war die Leistung nicht, für einen Heimsieg reichte es trotzdem nicht. Urs Stanger

Joan Cañellas stellte Pfadis Verteidigung immer wieder vor Probleme. Deuring Photography

Das letzte Treffen der beiden alten Rivalen endete im Playoff-Final im Juni in der Axa-Arena mit dem Meistertitel für Pfadi, das erste Duell der neuen Saison aber ging in der gleichen Halle an die Kadetten. Und das war richtig so. Denn die Schaffhauser waren die bessere Mannschaft und sie hatten die entscheidenden Spieler.

«Grosse Spiele werden von individueller Klasse entschieden», erklärte Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic. Diese Klasse trug zwei «Schaffhauser» Namen: Torhüter Kristian Pilipovic, der 19 Paraden ablieferte, und Aufbauer Joan Cañellas, der zehn Tore und einige letzte Pässe beisteuerte. Der bald 35-jährige Spanier, 200-facher Nationalspieler, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, dazu Meister in Spanien, Deutschland, Mazedonien und Ungarn, präsentierte sein ganzes Können. Gut auch, wie Kreisläufer Jonas Schopper die Torchancen nutzte. Die anderen Schaffhauser brachten es bestenfalls auf eine ausgeglichene Bilanz an Treffern und Ballverlusten.