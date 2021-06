Horizon Europe in Gefahr – Die ETH zittert um Hunderte Millionen von Franken Zürcher Hochschulen kämpfen um den Anschluss an das wichtigste internationale Forschungsprogramm. Grund ist das derzeit schlechte Verhältnis der Schweiz zur EU. Martin Sturzenegger

Hier wird auch intensiv mit Forscherinnen aus der EU zusammengearbeitet: ETH Zürich. Foto: Nicola Pitaro

Es sind derzeit zwei Städte, die Präsident Joël Mesot, Präsident der ETH Zürich, besonders aufmerksam beobachtet: Bern und Brüssel. Sie scheinen derzeit weiter voneinander entfernt zu sein als nur eine gute Flugstunde.

In der belgischen Stadt verhandelt derzeit das Europäische Parlament über die Höhe des Betrags, der in das wissenschaftliche Förderprogramm Horizon Europe fliessen soll. Mindestens 100 Milliarden Euro für die Jahre 2021–2027 sollen es sein. Geld für die Forschung und die technische Entwicklung in der EU, so viel wie noch nie.

Die Frage ist, ob auch die Schweizer Bildungsstätten und KMU von den Fördergeldern profitieren können. Im Bundeshaus in Bern wird derzeit heiss darüber diskutiert. Das Scheitern des Rahmenabkommens mit der EU im Mai hat vieles infrage gestellt. In einem aktuellen Factsheet des Wirtschafts- und Bildungsdepartements heisst es: «Was das für die EU-Rahmenprogramme im Bereich Forschung und Innovation bedeutet, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.»