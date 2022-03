Pfadi verliert in Toulouse – Die Europacup-Abende wiederholen sich Einmal mehr hält Pfadi Winterthur in der European League gegen eine potenziell bessere Mannschaft ordentlich mit, kann sich aber wieder nicht belohnen. Nach der Pause führen zu viele Ballverluste und eine Einwechslung zum 27:34. Urs Stanger

Pfadis Verteidigung leistete einen guten Job, vor allem so lange, wie Rémi Leventoux (links) auf dem Feld war. Foto: PD / EHF

er zweitletzte Abend in der European League lief ähnlich ab wie vier andere davor. Die Winterthurer befanden sich an diesem Dienstag nicht weit entfernt von Fenix Toulouse. Genauso, wie sie schon in den zwei Spielen gegen die Füchse Berlin, in Spanien gegen Irun sowie im Heimspiel gegen Toulouse mitgehalten hatten. Einen Lohn in Form von Punkten gabs nicht.