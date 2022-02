«Apropos» – der tägliche Podcast – Die ewige Schweizer Band – unplugged Heute erscheint die MTV-Unplugged-Platte von Patent Ochsner. Es ist die erste Schweizer Band, die bei der Konzertreihe mitmachen darf. Aus gegebenem Anlass: eine Hommage. Laura Bachmann , Christian Seiler als Gast Philipp Loser als Host

Noch kein Schweizer durfte bisher mit diesem Schild posieren: Büne Huber, Sänger und Frontmann von Patent Ochsner, im Casino Bern. Foto: Rob Lewis

Seit dreissig Jahren macht Patent Ochsner Musik. Für viele ist sie eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Schweizer Band, die es gibt. Im Oktober 2021 nun durfte Patent Ochsner als erste Band aus der Schweiz ein MTV-Unplugged-Konzert spielen. Heute erscheint das Album – und das sei etwas Besonderes.

So sagt es Christian Seiler, Kolumnist und Reporter von «Das Magazin». Er war beim Konzert dabei und begleitet die Band seit langem. Aus aktuellem Anlass hat er eine Hommage an die Band, ihren Sänger und ihren Manager geschrieben.

Wie sich der Wiener Journalist in den Achtzigern in die ewige Schweizer Band verlieben konnte, ohne ein Wort vom Text zu verstehen, und wie das Unplugged-Album bekannte Songs in neuen Tönen erklingen lässt – davon erzählt Christian Seiler in einer neuen Folge «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

