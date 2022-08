Still leuchtet das Capitol in Washington im Dunkel der Nacht. Düster sind die Prognosen für die Zukunft der US-Demokratie. Doch vor der entscheidenden Phase der Zwischenwahlen gibt es auch Lichtblicke. Foto: Stefani Reynolds (AFP)

Wenig vermag Amerikaner mehr zu fesseln als Statistik. Nicht Football ist hierzulande der Volkssport, sondern die Vermessung jedes Wurfs und jedes Schritts. Alles wird in Tabellen eingetragen, in Quotienten umgerechnet und auf mindestens vier Stellen hinter dem Komma auswendig gelernt. Das gilt auch für die Politik, die in den USA bisweilen lediglich Football mit anderen Mitteln ist.