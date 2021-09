Kolumne Landluft – Die Fahnen vom Winde verweht – oder alles nur geklaut Buch am Irchel kamen drei Fahnen samt Stangen abhanden. Was der Dieb wohl damit vorhat? Nicole Döbeli

Die Landluft windet die Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

In Buch am Irchel waren Diebe zu Werke und haben drei Fahnen samt Stangen von der Fassade des Gemeindehauses geklaut. Stellt sich die Frage, warum? Sind Fahnenstangen so teuer? Sind die Diebe übermässig patriotisch? Oder im Gegenteil, störten sie sich am Zurschaustellen des Gemeindewappens? Und was machen sie jetzt mit ihrer Beute?

Eine geklaute Fahne lässt sich schlecht im eigenen Garten hissen. Falls also der Dieb seiner Buchemer Gemeindeliebe frönen will, muss er den Stoff geschickter verwerten. Und beispielsweise eine Hose daraus nähen. Mit dem Wappen auf dem Hosenboden kann er sich durch und durch als Eingesessener fühlen.

Vielleicht kreiert er auch einen neuen Bettbezug für sein Federkissen, um jeden Abend seinen Gemeindestolz mit tiefen Atemzügen inhalierend friedlich einzuschlummern. Oder er erbeutete den Stoff, um den wichtigsten Tag seines Lebens zu begehen: Ganz umhüllt von seiner Heimat gibt er seiner Liebsten das Ja-Wort.

Doch vielleicht war auch alles ganz anders, und der Langfinger hat mit der Gemeinde ein Hühnchen zu rupfen. Die Fahne hat er nicht entwendet, um sie heimlich zu ehren, sondern um sie entwürdigenden Zwecken zuzuführen. Was, wenn die Kindertagesstätten im Weinland in den nächsten Tagen ein anonymes Päckchen mit selbst genähten Lätzchen erhalten? Oder Stoffwindeln.

Wer weiss, unter Umständen ist das alles nur ein grosses Missverständnis. Der Dieb ist gar kein Dieb, sondern ein sehr zufriedener Bürger, der seiner Gemeinde einen Gefallen tun wollte. Die Stangen hat er abmontiert, um sie zu Hause glänzend zu polieren, und die Fahnen glättet er eigenhändig mit dem Dampfbügeleisen. Bald flattern sie umso strahlender an ihren angestammten Plätzen. Bestimmt.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Journalismus und Organisationskommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. @NicoleDoebeli

