Elon Musk und seine Nächsten – Die Familie, die alles kann Wie wird man so erfolgreich wie der Tesla-Gründer? Das verrät May Musk im Gespräch – die Mutter in einer aussergewöhnlichen Familie. Ursina Haller (Das Magazin)

Model, Autorin und Frau von Welt: Die Südafrikanerin Maye Musk. Foto: Mike Ruiz/Headpress/Laif

Immer in den Sommerferien suchte der Abenteurer Joshua Haldeman in der Kalahari-Wüste im Süden Afrikas nach einer antiken, im Sand versunkenen Stadt. Er flog das Gelände mit einem Propellerflugzeug ab und suchte aus der Luft nach Ruinen, seine Frau und die fünf Kinder folgten ihm unten am Boden im Jeep. Es waren die 1950er-Jahre: Die Familie navigierte mit einem Kompass, schlief wochenlang unter freiem Himmel und Haldeman schoss eine Antilope, wenn ihnen das Essen ausging. In Pretoria in Südafrika, wo sie lebten, hiess es, Haldeman sei verrückt. Aber er glaubte an sein Lebensmotto, das lautete: «Es gibt nichts, was ein Haldeman nicht tun kann.»