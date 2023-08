Gasthof Sternen in Pfungen – Die Familie, die aus einer Chauffeursbeiz ein Gourmetlokal machte 2013 war Max Gut kurz davor, den Sternen zu schliessen. Zehn Jahre später hat er das Lokal mit seinem Sohn und seiner Partnerin zum höchstausgezeichneten im Raum Winterthur gemacht. Nicole Döbeli

Vater und Sohn richten den Lachs aus Lostallo GR an, der die Tester von «Gault Millau» überzeugte. Dazu gibt es Süsskartoffel, eine Spinatperle und ein Apfel-Cornet gefüllt mit Tatar aus hausgeräuchertem Lachs und Apfel. Foto: Seraina Boner

Eine Plakette an der Hauswand des Landgasthofs verkündet: «In der Sternen-Küche kochen Vater und Sohn». Daneben präsentiert Familie Gut stolz die verschiedenen Auszeichnungen, welche sie sich in den letzten Jahren erarbeitet hat: Fischküche mit Auszeichnung, sieben von zehn Punkten im «Guide Bleu», 15 von 20 Punkten im «Gault Millau». Letzterer verlieh dem Lokal im Juni den 16. Punkt und damit die höchste Wertung in der Region. Ein «Michelin»-Stern fehlt dem Sternen zwar noch, an der Ambition mangelt es aber nicht: «Wir wollen noch mehr erreichen», sagt Vater Max Gut.