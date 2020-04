Seafood in Winterthur – Die Familie, die das Meer in die Stadt bringt Die Firma Mastai verkauft Fisch, Meeresfrüchte und andere Spezialitäten – seit 100 Jahren. Das Jubiläum haben sich die Mastais anders vorgestellt. Elisabetta Antonelli

Die Geschwister und Co-Geschäftsführer Seraina und Luca Mastai vor ihrem Lebensmittelladen in Hegi. Sie führen die 100-jährige Firma in der 4. Generation. Foto: Enzo Lopardo

Dieses Jahr ist alles anders. Normalerweise sind die Bestellbücher der Firma Mastai in der Karwoche voll, denn traditionellerweise isst man am Karfreitag Fisch. Wegen der Corona-Krise läuft nun aber wenig. «Wir beliefern hauptsächlich Restaurants», sagt Seraina Mastai. «Doch da nun alles geschlossen ist, haben wir fast keine Bestellungen.» Derzeit konzentriere man sich auf Privatkunden – diese brauchen weniger als grosse Küchen. Einige kommen in den Laden nach Hegi, andere bestellen online.