Spieler-Familien aus Winterthur – Akanji und Freuler: Der Stolz der Eltern kennt keine Grenzen Die Eltern von Manuel Akanji und Remo Freuler reagieren begeistert auf den Sieg gegen Frankreich. Die Vorfreude auf den Viertelfinal ist gross. Jan Andrin Stolz

Marcel Freuler verfolgt die Spiele der Nati sowie der Gruppengegner vor dem Fernseher – im Trikot seines Sohns. Foto: Marcel Freuler

Der Sieg der Schweizer Nati im Achtelfinalspiel gegen Frankreich sorgte im ganzen Land für Euphorie. Besonders gross war die Freude für die Familien der Spieler, die auf der Tribüne oder daheim vor dem Fernseher mitfieberten. Der Landbote konnte mit den Eltern zweier Nati-Spieler mit Bezug zur Region Winterthur reden. So viel vorweg: Alle sind stolz, dass ihr Sohn bei diesem unvergesslichen Spiel auf dem Platz stand.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Manuel Akanjis Vater Abimbola verfolgte das Spiel im Stadion in Bukarest: «Die Fans auf der Tribüne haben auch nach dem 3:1-Rückstand noch an die Mannschaft geglaubt und diese gepusht.» Dieses Spiel werde er so schnell nicht vergessen. Besonders stolz ist er auf die Leistung seines Sohnes, der zusammen mit Nico Elvedi im Zentrum gut gegen den französischen Sturm verteidigte: «Manuel zeigte ein fantastisches Spiel und hat am Schluss als einziger Spieler, der durchspielte, noch einen Penalty verwandelt.»