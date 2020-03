Kurz vor dem Titel gestoppt – Die fast perfekte Saison des VBC Aadorf Der NLB-Meistertitel wäre die Krönung gewesen, doch auf dem Weg dorthin wurden Aadorfs Volleyballerinnen abrupt gestoppt. Für die Zukunft drängen sich Grundsatzfragen auf. Urs Kindhauser

Eine der Schlüsselspielerinnen beim VBC Aadorf ist Muriel Grässli (links) Foto: Urs Kindhauser

Ob Präsidentin, Trainer oder Spielerinnen, beim VBC Aadorf sind sich alle einig: Es war eine grossartige Saison. Die Chemie stimmte von Beginn weg, ebenso die Resultate. In der Qualifikation gewannen die Thurgauerinnen sämtliche Spiele und mussten dabei nur zwei Punkte abgeben. In der Finalrunde setzte es eine einzige Niederlage ab, im Cup wurden sie erst im Viertelfinal vom NLA-Spitzenteam Aesch Pfeffingen gestoppt – in der Bilanz heisst das: In 22 Spielen nur zwei Niederlagen.