Fussball 1. Liga Frauen – Die FCW-Frauen bleiben makellos Die Winterthurerinnen haben im Zürcher Derby gegen die Blues Stars zwar Startschwierigkeiten, setzen sich am Ende aber problemlos 4:0 durch. Urs Kindhauser

Die Choreo der FCW-Fans schien den Spielerinnen in den ersten Minuten etwas die Sinne zu vernebeln Foto: Urs Kindhauser

«Wir hatten zu Beginn Probleme», sagte die scheidende FCW-Trainerin Adrienne Krysl. «Die Spielerinnen haben sich enorm viel vorgenommen, weil sie gehört hatten, dass es eine Choreo gibt.» Diese hatten sich die FCW-Frauen verdient, weil sie die Rückkehr in die Nationalliga B schon eine Woche vorher mit dem Auswärtssieg gegen Wädenswil klar gemacht hatten.

FCW-Frauen – Blue Stars 4:0 (2:0) Infos einblenden Schützenwiese, Kunstrasen. – 250 Z. – Tore: 31. Rauch 1:0. 38. Van Niekerk 2:0. 49. Krasniqi 3:0. 78. Malacarne 4:0. – FCW: Furrer; Russo, Nederstigt (46. Von Allmen), Mönch (46. Hürlimann), Baumgartner; Krasniqi, Umiker (53. Malacarne), Hashani (53. Hubler); Rauch, Van Niekerk (46. Beer), Fuchs. – Bemerkungen. 83. Krasniqi schiesst Foulpenalty neben das Tor. Pfostenschüsse: 25. Rauch, 37. Rauch, 92. Fuchs. Weitere Spiele: Bühler - Balerna 1:1. Thusis/Cazis - Wädenswil 1:3. Baar - Schwyz 3:2. Staad - Gambarogno 1:1. Rangliste: 1. Winterthur 19/51. 2. Gambarogno 20/37. 3. Wädenswil 20/34. 4. Eschenbach 19/29. 5. Baar 19/26. 6. Staad 19/21. 7. Blue Stars Zürich 20/18. 8. Schwyz 19/15. 9. Balerna 19/13. 10. Thusis/Cazis 19/12. 11. Bühler 19/7. – Bemerkung: Rückzug FC Appenzell, alle Spiele 0:0 und ohne Punkte gewertet.

Als sich der Rauch nach der Choreographie verzogen hatte, hatten die Winterthurerinnen tatsächlich etwas Mühe, ins Spiel zu finden. Die Blue Stars erspielten sich die ersten Chancen, noch ehe sich das Heimteam im gegnerischen Strafraum zeigte. Doch als die Pässe der FCW-Frauen besser wurden, war es um die Stadtzürcherinnen bald einmal geschehen. Toja Rauch und Elena van Niekerk stellten nach Ablauf der ersten halben Stunde auf 2:0, noch vor der Pause traf Rauch zweimal den Pfosten.

Penalty verschossen

Nach der Pause zerfiel das Spiel in der ungewohnten Hitze zusehends. Gleichwohl hätte das Resultat höher als 4:0 ausfallen können. Blerina Krasniqi erzielte das 3:0 mit einem harmlosen Weitschuss, den die Blue-Stars-Torhüterin passieren liess, umso satter traf Alessandra Malacarne zum 4:0 unter die Latte. Weitere Tore verpassten Krasniqi mit einem verschossenen Foulpenalty und Cinderalla Fuchs mit einem Schuss in der Nachspielzeit an den Aussenpfosten. Trotzdem realisierten die Winterthurerinnen den 17. Sieg im 17. Spiel souverän und ungefährdet.

Elena Van Niekerk (rechts) erzielt das 2:0. Foto: Urs Kindhauser

