Der Jubel ist gross: Die FCW-Frauen gewinnen in der 1. Liga auch das 16. Spiel und steigen in die Nationalliga B auf. Foto: Urs Kindhauser

Schlusspfiff, Jubel, Champagnerfeier mit den Fans, die in einer guten Hundertschaft hoch zum idyllisch gelegenen Sportplatz Beichlen in Wädenswil gereist sind: Die FCW-Frauen sichern sich weniger als ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die Nationalliga B. Die Freude ist gross. Nicht, weil der Aufstieg unerwartet oder mit einem Kraftakt realisiert worden wäre. «Irgendwann in den letzten vier Spielen hätten wir den noch nötigen Punkt schon geholt», ist Toptorschützin Elena van Niekerk überzeugt. Sondern, weil sich eben alle daran erinnern, wie bitter der Abstieg aus der NLB vor weniger als einem Jahr gewesen ist.

Den Abstieg korrigiert

«Es ist ein genialer Tag, ich bin mega happy», sagte Teamcaptain Karin Mönch im ersten Satz, und im zweiten: «Ich bin vor allem stolz auf das Team, wie wir nach dem Abstieg zurückgekommen sind, wie wir alles gegeben haben. Der Dank geht an das Team und vor allem an Adi.» Adi, das ist Adrienne Krysl, die das seit den Anfängen in der 3. Liga als Trainerin führt. Ihr windet auch Mike Keller ein Kränzchen, der FCW-Präsident, den man öfter auch an den Spielen des Frauenteams antrifft. «Sie hat das Team zusammengebracht und zu diesen Leistungen geführt. Wir haben nie verloren, das ist grossartig.»

«Nach dem Abstieg hatten wir Respekt und haben mit Demut gemeinsam in die gleiche Richtung geschaut.» Adrienne Krysl, Trainerin FCW-Frauen

«Wir haben auch heute gezeigt, was uns ausmacht», sagte FCW-Trainerin Adrienne Krysl. Foto: Urs Kindhauser

«Wir hatten viele schöne Tage in der 1. Liga, heute ist ein besonders schöner», sagte Adrienne Krysl selber. «Natürlich hatten wir heute unsere Probleme, ins Spiel zu finden. Aber das ist angesichts der Ausgangslage verständlich. Trotzdem haben wir gezeigt, was uns ausmacht.» Doch was ist das? Aufsteigen ist ja eine Sache. Diesen Erfolg aber mit 16 Siegen in 16 Spielen zu realisieren, das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Trainerin erklärt es so: «Die Mannschaft hat viele Qualitäten. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sie nach dem Abstieg zusammengehalten hat und zusammengeblieben ist. Wir sind damals zusammengerückt und haben gemeinsam in die gleiche Richtung geschaut. Wir hatten Respekt und waren demütig und sagten uns: Jetzt gehen wir wieder rauf.»

Weniger als ein Jahr nach dem Abstieg können die FCW-Frauen wieder feiern. Video: Urs Kindhauser

Starker Gegner

Dass das an diesem Tag passieren würde, war nach vorher 15 Siegen natürlich absehbar. Wer nur die Zahlen sieht – auch das 7:0 der FCW-Frauen im Hinspiel gegen denselben Gegner –, der konnte sich nicht vorstellen, dass es an diesem Samstag eng werden könnte für die Winterthurerinnen. Aber: Beim Kantersieg in der Vorrunde hatten die Wädenswilerinnen eine katastrophale erste Halbzeit mit sechs Gegentoren hingelegt und den Aufsteigerinnen aus der 2. Liga fehlten damals mit der ehemaligen NLA-Spielerin Jessica Berger und Sandra Kälin die beiden routiniertesten Spielerinnen. In der Rückrunde haben sie fünf von sechs Spielen gewonnen.

«Man merkte, dass wir am Anfang sehr nervös waren.» Karin Mönch, Captain FCW-Frauen

Die Wende: Sarah Umiker (rechts) gleicht mit einem Absatzkick zum 1:1 aus. Foto: Urs Kindhauser

Also war es nicht unerwartet, dass das Heimteam den FCW-Frauen das Leben schwer machen würde, vor allem mit blitzschnellen Kontern. «Wädenswil ist eine Mannschaft, die mitspielt und offensiv sehr stark ist», erklärte FCW-Captain Karin Mönch. «Man merkte, dass wir am Anfang sehr nervös waren.» Das 1:0 für das Heimteam war nicht unverdient. Wädenswil hätte auch einen zweiten Treffer erzielen können. Den Winterthurerinnen gelang aus dem Spiel heraus lange nur wenig. Elena van Niekerk vergab die beste Chance. Bei Standards aber war der Leader präsent. Sarah Umiker erzielte das 1:1 noch vor der Pause mit dem Absatz. Und das Siegestor für die FCW-Frauen erzielten die Wädenswilerinnen nach einem Eckball in der zweiten Halbzeit selber.

Die FCW-Frauen feiern mit ihren Fans, die in grosser Zahl nach Wädenswil gereist sind. Foto: Urs Kindhauser

Im Eishockey würde man sagen: Es waren «dreckige» Tore, die den FCW-Frauen zum Sieg verhalfen. Das ist in diesem Sport eine Auszeichnung. Sportartübergreifend aber gilt: Wer 15 Spiele in Serie gewonnen hat, der findet den Weg zum Sieg im 16. Anlauf auch, wenn es mal nicht so läuft. Der Tag in Wädenswil wird nicht wegen der Art und Weise in Erinnerung bleiben, wie der Sieg errungen wurde. Sondern, weil der vor einem knappen Jahr erlittene Abstieg mit einer formidablen Siegesserie korrigiert worden ist.

FC Wädenswil – FC Winterthur 1:2 (1:1) Infos einblenden Beichlen. – 250 Zuschauer. – Tore: 17. Müller 1:0. 41. Umiker 1:1. 65. Eigentor 1:2. – FCW-Frauen: Furrer; Malacarne, Nederstigt (58. Krasniqi), Mönch, Baumgartner (58. Russo); Umiker, Von Allmen, Hasani; Beer (58. Hubler), Van Niekerk, Fuchs (58. Rauch).

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

