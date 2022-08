Saisonstart in der 1. Liga – Die FCW-Frauen sind auf der Mission Aufstieg 2.0 Ein paar Monate nach dem Abstieg aus der Nationalliga B haben die Winterthurerinnen ein klares Ziel vor Augen: zurück nach oben. Urs Kindhauser

Trotz des Abstiegs blieben fast alle Spielerinnen beim FCW. Auch Elena van Niekerk, eine der besten Torschützinnen der Nationalliga B. Foto: Enzo Lopardo

Adrienne Krysl, die Trainerin der FCW-Frauen, äusserte sich nur wenige Tage nach dem Abstieg ihres Teams aus der Nationalliga B klar und deutlich: «Diese Mannschaft gehört in die Nationalliga B!», postulierte die ausgebildete Berufstrainerin. Was ja heisst: Der sofortige Wiederaufstieg ist das Ziel. Krysl gibt sonst selten resultatmässige Ziele vor. «Ich hielt es für richtig, in diesem Moment einen klaren Weg aufzuzeigen», begründet sie die Ausnahme. «Denn wir haben genügend Spielerinnen, die NLB-Know-how haben, und wir haben es im Staff.»