Erfolg im Abstiegskampf – Die FCW-Frauen zeigen Nervenstärke Nach 0:1-Rückstand gewinnen die Frauen des FC Winterthur in der drittletzten NLB-Runde ihr Heimspiel gegen den FC Luzern 4:2. Beide Teams kämpfen um den Ligaerhalt. Markus Wyss

Torschützin Chiara Rauso (vorne) und Cinderella Fuchs freuen sich über den Treffer der FCW-Frauen zum 2:1. Foto: Madeleine Schoder

Nach vier Niederlagen in Serie im April und Mai haben sich die Winterthurerinnen etwas aufgefangen. Sie gewannen in Sion 1:0 und verpassten in Küssnacht trotz zweimaliger Führung beim 2:2 den Sieg. Ein Heimerfolg auf der Schützenwiese gegen das mitgefährdete Luzern war im enorm umkämpften Abstiegskampf Pflicht.