Stadtratswahlen in Winterthur – Die FDP verliert ihren zweiten Sitz Urs Hofer konnte sich nicht gegen die grünliberale Herausforderin durchsetzen. Vizepräsidentin Carola Etter-Gick relativiert die Niederlage – und erklärt, warum sie diese Wahlen nicht wollte. Delia Bachmann

Urs Hofer (FDP) zeigt sich nach der Wahlniederlage enttäuscht, aber dankbar. Ob er in anderthalb Jahren wieder antritt, lässt er offen. Foto: Enzo Lopardo

Die FDP schaffte es nicht, ihren zweiten Sitz im Stadtrat zu verteidigen. Schon nachdem die ersten Stadtkreise ausgezählt waren, zeichnete sich ab, dass es nicht reichen würde. Am Ende machte Urs Hofer insgesamt 9620 Stimmen – rund 2500 weniger als die grünliberale Wahlsiegerin Katrin Cometta. Nur in Seen holte Hofer mehr Stimmen als sie.