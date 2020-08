Ausstellung in Oberneunforn – Die «Feldblume» zeigt ihre Herzenswelt Susanna Feld-Blum aus Oberstammheim stellt ihre Bilder im Wöschhüsli in Oberneunform aus. Porträts sind ihre Spezialität. Therese Schurter

Mit überlebensgrossen Bildern fängt Susanna Feld-Blum den Charakter der von ihr Porträtierten ein. Foto: zvg

Ob die Ausstellung stattfinden würde, war das ganze Jahr ungewiss. Doch fürs «Feldblüemli», wie die Künstlerin im Weinbauerndorf liebevoll genannt wird, wo sie schon seit dreissig Jahren zu Hause ist, war dies kein Problem. Sie malte und zeichnete trotzdem dafür: «Ich bin ein spiritueller Mensch. Wenn ich in der Natur bin, sehe ich Bilder in meiner inneren Welt. Was mein Herz berührt, will gemalt sein.»