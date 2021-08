Tennis-Interclub in Winterthur – Die Finalrunde findet ohne das Heimteam statt An diesem Wochenende spielen die vier besten Frauen- und Männer-Tennisteams im Winterthurer Römerpark um den Schweizer-Meister-Titel im Interclub. Nicht dabei ist der LTC Winterthur, der in die NLB absteigt. Urs Mettler

Henri Laaksonen hat viele Punkte gesammelt. Trotzdem muss der LTC Winterthur den Weg zurück in die NLB antreten. Foto: Madeleine Schoder

Wenn am Wochenende auf der Tennisanlage im Römerpark die besten vier Männer- und Frauenteams um die Schweizer-Meister-Titel kämpfen, beschränkt sich die Aufgabe des LTC Winterthur auf die Gastgeber- und Organisatorenrolle. Die NLA-Männerequipe hatte bei ihrer Feuertaufe in der NLA alles versucht, um sich den Traum einer Finalrundenteilnahme vor eigener Kulisse zu erfüllen. Noch vor der letzten Vorrundenpartie auswärts gegen CT Neuchâtel bestand mathematisch die Chance dazu. Am Ende kam es knüppeldick: Der LTC verpasste nicht nur die Finalrunde, sondern muss nach einer dramatischen 4:5-Niederlage gar den Weg zurück in die NLB antreten. Im letzten Doppel entschied das Match-Tiebreak über Sein und Nichtsein. LTC-Captain Roman Vögeli zog sich im Einzel eine schwere Meniskusverletzung zu und musste aufgeben.

