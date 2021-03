Wo steht die Schweiz? – Die Finnen sind die Glücklichsten – auch in der Pandemie Überraschung beim jährlichen Glücksindex der UNO: Corona hatte weltweit erstaunlich wenig Einfluss auf das individuelle Wohlbefinden der Menschen. Weniger glücklich als vor einem Jahr ist aber die Schweiz. Simone Luchetta , Edgar Schuler

Das Glück liegt in Finnland, wo auch Corona kaum zugeschlagen hat. Ein glücklicher Finne im Skiresort Saariselka, Lappland. Foto: Joel Damase (AFP)

Die Pandemie hat B., einen 34-jährigen Schweizer, in die Alkoholsucht getrieben. «Es war schon vor Corona schwierig», sagt er, «doch mit den Corona-Massnahmen haben sich meine Probleme noch verschärft.» (Lesen Sie hier, wie B. und viele andere verzweifelt auf der Suche nach einem Therapieplatz sind.)

Für B. ist harte Wirklichkeit, was abstrakt als eine psychische Folge der Pandemie bezeichnet wird. Der junge Schweizer und Milliarden andere Menschen auf der ganzen Welt erleben Tag für Tag Angst – vor Jobverlust, Krankheit, Tod – oder Einsamkeit im Lockdown. Oder, wenn sie Glück haben, die neu gefundene Behaglichkeit in der Isolation, den Gewinn an Lebensqualität, weil das Arbeitspendeln wegfällt.