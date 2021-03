Food Truck im Weinland – Die fleischlose Burgerküche vom Land Jeanette Burton ist seit kurzer Zeit mit ihrem «Jaybees Food Truck» unterwegs. Die veganen Burger kommen an – sie will ihren Radius nun vergrössern. Eva Wanner

Jeanette und George Burton vor ihrem «Jaybees» Food Truck. Foto: Marc Dahinden

«En guete!», wünscht sie, reicht den Burger über die Theke, lächelt, was an den Augen trotz Maske deutlich sichtbar wird, und macht sich flugs an die nächste Bestellung. Ein ganz leichter Akzent begleitet ihren Wunsch. Auch 35 Jahre Leben in der Schweiz haben ihr dieses sprachliche Fünkchen Herkunft nicht genommen: Jeanette Burton kommt ursprünglich aus Dänemark.

Immer in der Gastronomie tätig, verschlug es sie 1985 in die Schweiz. Ein Zwischenhalt für eine Saison war geplant. Dann traf sie ihren Mann George, der sowohl einen Schweizer als auch einen englischen Pass hat. «Und ja», sagt die 55-Jährige, zuckt mit den Schultern, lacht und blickt liebevoll zu ihrem Ehemann. Wie es eben so geht.