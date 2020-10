Herzlich willkommen

Der Sonntag gehört der Formel 1!

Es ist Renntag und zwar ein ganz besonderer. Nach sieben Jahren Abstinenz kehrt die Formel 1 zurück an den Nürburgring. Beim Grossen Preis der Eifel gehört die erste Startreihe klar den Silberpfeilen. Der Finne Bottas hat Weltmeister Hamilton etwas geärgert und ihm die Pole weggenommen. Doch Brite hat nur eines im Kopf. Er will den Rekord von Schuhmacher einstellen. Dafür muss er aber an Bottas vorbei, der heute seinen 150. Grand Prix fährt.

Eine Überraschung in Rot gab es im gestrigen Qualifying aber für Ferrari. Charles Leclerc holte das Maximum aus dem Ferrari raus und startet heute von Position vier. Teamkollege Vettel steht sieben Plätze hinter ihm.

Los geht es um 14.10 Uhr!