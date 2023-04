Nationalteam in Winterthur – Die Frage nach dem Sieger war bald geklärt Die Schweizer Handballer beenden die EM-Ausscheidung mit einem 27:20-Heimsieg über Litauen. 2000 Zuschauer in der vollen Axa-Arena kamen vor allem in der ersten Hälfte auf ihre Kosten. Urs Stanger

Ehrenrunde mit «Trophäe»: Die Schweizer feiern in Winterthur ihre Qualifikation für die EM. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Die Hauptsache, die Qualifikation für die EM, ist schon geschafft. Was also fängt man mit einem Spiel wie diesem an? Erstens als Favorit trotzdem klar gewinnen und zweitens dem eigenen Publikum in der ausverkauften Halle etwas bieten.

Punkt 1 und 2 erfüllten die Schweizer in der ersten Halbzeit. Sie dominierten, spielten gut, zeigten den Litauern, wo die Grenzen sind, hatten einen Torhüter, Nikola Portner, der 70 Prozent der Würfe parierte, und gingen 16:6 in die Pause. Nur eines schmerzte bis dahin: Dass sich Linkshänder Dimitrij Küttel am Knöchel verletzte und ausfiel.

Zumal der sichere Sieg ausser Frage stand, liess man in der zweiten Hälfte bei richtigerweise wechselnder Besetzung nach, einige Chancen wurden vertan. Litauen, das noch vage EM-Hoffnungen als Gruppendritter hegte, kam auf 17:22 heran, eng wurde es deswegen nie. Punkt 2 kam auch jetzt zum Zug, obschon nicht alle der versuchten Flieger erfolgreich endeten.

Die Stimmung in der Axa-Arena jedenfalls war «hervorragend», wie Cédrie Tynowski sagte. «Man spürt hier die Zuschauer auf dem Feld unten, es ist ein Kessel.» Nach dem Match blieben der Pfadi-Rechtsaussen und seine Mitstreiter in der Halle, verteilten den vielen Kindern Leibchen und Autogramme. «Schön, dass wir etwas bewegen können», meinte Tynowski.

Tskhovrebadze wirft Georgien an die EM Infos einblenden In der Gruppe 6 qualifizierte sich neben Ungarn und der Schweiz auch Georgien – als einer der besten vier Gruppendritten – für die EM 2024. Dazu brauchte es das «Wunder von Tatabanya». Die Georgier nämlich fügten Ungarn, dem WM-Achten, eine 30:31-Heimniederlage zu. Mit einem 28:30-Rückstand waren die klaren Aussenseiter in die letzten drei Minuten gestiegen. Den Siegtreffer, der den EM-Start einbrachte, erzielte Giorgi Tskhovrebadze, letzte Saison noch bei Pfadi Winterthur, in der Schlusssekunde mit einem Penalty. Der 22-jährige Linkshänder schloss die EM-Kampagne als Topskorer aller acht Gruppen ab: mit 42 Toren und einer Trefferquote von knapp 50 Prozent. Georgien, Griechenland und die Färöer werden EM-Debütanten sein. Auch zwei aktuelle Pfadi-Handballer schafften den Sprung an die EM. Im Direktduell der Gruppe 7 setzte sich Bosnien-Herzegowina (mit Goalie Admir Ahmetaseivc) 25:23 in Montenegro (mit Aufbauer Arsenije Dragasevic) durch. Beiden Teams reichte es auf den Rängen 2 und 3. Ahmetasevic (35 Prozent gehaltener Bälle) und Benjamin Buric (50 Prozent), Torhüter der SG Flensburg-Handewitt, waren Schlüsselspieler.

Die Schweizer hatten sich den angenehmen Abgang in der Axa-Arena verdient. In Georgien und jetzt gegen Litauen erfüllten sie in den vergangenen Tagen mit zwei sicheren Siegen ihren Job und qualifizierten sich als Gruppenzweite – was von Beginn weg erwartet werden durfte – hinter Ungarn für die EM.

«Mit acht Punkten haben wir souverän bestanden», stellte Nationaltrainer Michael Suter fest. Letzten Herbst hatte sich seine Mannschaft gegen Georgien und Litauen nur mit je einem Tor durchgesetzt, jetzt gabs ein 26:19 und 27:20. «Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen», ergänzte Suter.

Erst Ende Oktober wird sich die Nationalmannschaft wieder treffen. Der nächste wichtige Termin aber steht bald bevor: Am 10. Mai werden in Berlin unter den 24 Mannschaften die Vorrundengruppen der EM ausgelost, die vom 10. bis 28. Januar 2024 in Deutschland stattfindet.

Inklusion und ein Abschied Infos einblenden Die Höhe des Schweizer Siegs über Litauen blieb zweitrangig, der Event war wichtig. Dazu gehörte auch das Rahmenprogramm. Das Spiel in der Axa-Arena stand unter dem Motto der Inklusion, vier Teams der «Together League» für Handballerinnen und Handballer mit und ohne Beeinträchtigung erhielten eine Plattform. Und: In der Pause wurde einer verabschiedet, der die letzten 17 Jahre in Schweizer Hallen die «Stimme» des Nationalteams war: Werner Gurtner (63), der Winterthurer, der bis 1990 als Linksaussen für Pfadi NLA spielte und 1995 als Speaker bei Pfadi-Spielen in der Eulachhalle begann. Nach dem laufenden Playoff wird er auch für seinen Club kein Heimspiel mehr am Mikrofon begleiten. «Man soll zurücktreten, solange es noch alle schade finden…», meint Gurtner. Zum Abschied erhielt er ein Trikot mit der Nummer 6 seines «Lieblings-Nationalspielers» Cédrie Tynowski überreicht. Dieser freute sich für den Clubkollegen: «Er hat es verdient, dass man ihn vor so einer Kulisse verabschiedet.»

2000 Zuschauer füllten die Axa-Arena zum letzten EM-Qualifikationsspiel der Schweizer Handballer. Foto: Deuring Photography

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

