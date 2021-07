Olympia wird immer weiblicher - Die Frau als Anhängsel: Das ist vorbei

Olympische Spiele in Tokio – immer mehr Athletinnen – Die Frau als Anhängsel: Das ist vorbei Erstmals starten fast gleich viele Frauen wie Männer an Sommerspielen. Sechs Facetten ihres Aufstiegs am grössten Sportevent der Welt. Monica Schneider , Christian Brüngger , David Wiederkehr , Marco Keller

Jünger und weiblicher: Auch die brasilianische Skateboarderin Leticia Bufoni steht stellvertretend für den Trend bei Olympischen Spielen. Foto: Ezra Shaw (Getty Images)

Nun sind die Olympischen Spiele da, mit 364 Tagen Verspätung. Damit geht der Siegeszug der Frauen weiter. 48,8 Prozent der rund 11’000 Teilnehmer sind weiblich, so nahe an der Geschlechtergleichheit war Olympia noch nie. Zum Vergleich: Als 1964 letztmals Sommerspiele in Tokio stattfanden, betrug der Frauenanteil noch 13 Prozent.

Im Februar musste nach einer sexistischen Äusserung der OK-Präsident der Spiele in Tokio gehen, seither ist Seiko Hashimoto im Amt – und steht sinnbildlich für den Aufschwung der Frauen. Die 56-Jährige ist unter allen Olympionikinnen eine der erfahrensten. Siebenmal nahm sie teil, viermal im Winter als Eisschnellläuferin, dreimal im Sommer als Radbahnfahrerin. Hashimoto gewann 1992 an den Spielen von Albertville Bronze.

