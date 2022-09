Letitia James, Generalstaatsanwältin von New York – Die Frau, die Trump zu Fall bringen will Die Juristin und Demokratin hat sich viel vorgenommen. Und sich dabei einen Gegner ausgesucht, der vor fast nichts zurückschreckt. Peter Burghardt aus Washington

«Es hat mit dem Gesetz zu tun»: Letitia James, Generalstaatsanwältin von New York, hat auch schon prominente Demokraten zu Fall gebracht. Foto: Brittainy Newman (Keystone)

Über sein Vermögen spricht Donald Trump im Prinzip gern, das hatte ihn zur Marke gemacht. «Ich bin wirklich reich», prahlte der Unternehmer, als er 2016 seine Kandidatur für das Weisse Haus verkündete. «Denk wie ein Milliardär» heisst eines seiner Bücher. Nun erlaubte sich eine Frau eine Anspielung auf ein anderes Buch des vormaligen US-Präsidenten: Von Geld zu sprechen, das man nicht habe, sei nicht «The Art of the Deal» (Die Kunst des Deals), so hiess Trumps Bestseller. Sondern «the art of the steal». Die Kunst des Stehlens.