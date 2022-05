Analyse zu Afghanistan – Jetzt sind die Frauen auf sich allein gestellt Das Burka-Gebot der Taliban zeigt, wie sehr die Gotteskrieger Gleichstellung verachten. Auf den Westen können afghanische Frauen nicht mehr setzen – eine Hoffnung bleibt aber. Tobias Matern

Mutiger Widerstand gegen die Taliban: Frauen demonstrieren in Kabul gegen das Burka-Gebot der Taliban. Foto: Wakil Kohsar (AFP)

Sie spricht nur ein paar Sätze, aber die entfalten eine Wucht, wie sie nur in historischen Momenten entstehen kann: «Liebe Schwestern, ihr seid frei, ihr dürft machen, was ihr wollt. Kommt auf die Strassen, ihr braucht die Burka nicht mehr zu tragen.» Es sind die Worte von Jamila Mujahid, einer Journalistin, die am 13. November 2001 über das Radio den Frauen in Afghanistan den Sturz der Taliban verkündet. Ihre Worte beenden die fünf «Jahre der Dunkelheit», in denen Frauen aus der Öffentlichkeit zu verschwinden hatten. Und wenn sie auf die Strasse gingen, dann nur in Begleitung. Oder voll verschleiert in der Burka.