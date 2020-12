Weshalb?

Der Mann wollte plötzlich viel mehr Geld als vereinbart, er sagte: «Wenn du nicht zahlst, werfe ich dich aus dem Wagen.» Wir waren mitten in der Wüste, an der nordöstlichen Grenze zum Irak, in einem Gebiet, in dem sich immer noch versprengte Kämpfer des Islamischen Staates bewegten. Es war schon Nacht. Ein Albtraum, hier in die Hände von Jihadisten zu geraten.