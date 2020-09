Kommentar zur Sek-Versammlung – Die Fusion bewegt nicht Die Stimmbeteiligung an der Gemeindeversammlung der Sekundarschule war erschreckend niedrig. Wo sind sie, die flammenden Befürworter und die glühenden Gegner der Fusion? Eva Wanner

Drei Viertel der Stühle an der Sek-Gemeindeversammlung blieben leer. Spricht das Bände? Symbolbild: BaZ/Margrit Müller

Die Fusion bewegt auf jeden Fall nicht an die Gemeindeversammlung. Nur 32 Personen stimmten darüber ab, ob sie den Zusammenschluss aller Primarschulen und der gemeinsamen Sek von Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur empfehlen oder nicht. In Worten: zweiunddreissig. Oder auch: extrem wenige. Umso mehr, als alleine am Behördentisch sieben Personen sassen. Dabei hängt vieles davon ab, ob die Schulgemeinden fusionieren.