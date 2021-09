Abschiedsparty im Gotthard in Winterthur – Die Gäste und das Team feierten laut und ausgelassen Am letzten Abend überwog in der Kultbeiz Gotthard die Freude. Es kamen vor allem Stammgäste, die ihr Lokal würdigen wollten. Nina Thöny

Geschäftsleiterin Katja Hoppe (links) und ihre Gotthard-Crew hatten am letzten Abend viel zu tun. Foto: Enzo Lopardo

Schon von weitem ist die Musik hörbar. «Eye of the Tiger» dröhnt unter den hochgeschobenen Fenstern des Gotthard 1900 am Untertor hindurch. Die Plätze drinnen und draussen sind um 20 Uhr alle besetzt. Hauptsächlich von Stammgästen, die das «Göde» am allerletzten Abend würdigen wollen. Die Kultbeiz hat zur Goodbye-Party geladen, denn nach fast 30 Jahren ist Schluss, wie im August bekannt wurde.

«Es ist einfach zum Weinen.» Lilo Hächler, Stammgästin

Lilo Hächler steigt die drei Treppen vom dem Lokal hinab. Die 80-Jährige erzählt, das erste Mal sei sie mit 18 ins Gotthard gekommen. Das Lokal wurde für sie zum Treffpunkt. Hier habe sie immer Leute getroffen, die sie kannte, und dann habe man zusammen etwas getrunken. Doch das ist nun Geschichte. «Es ist einfach zum Weinen», sagt sie und zieht einen Lätsch.