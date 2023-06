Gastronomie in Winterthur – Die Gastronomie in Winterthur isst hartes Brot Die Winterthurer Gastroszene ist im Umbruch. Der Gastropräsident spricht gar von einer Marktbereinigung und nennt Gründe. Patrick Gut , Marc Dahinden (Fotos)

Für Beat Imhof, den Präsidenten von Gastro Winterthur, ist das Personal das A und O eines erfolgreichen Betriebs. Ihm gilt es Sorge zu tragen. Foto: Marc Dahinden

Concordia in Veltheim: Geschlossen. Sottovoce im Neuwiesenquartier: Geschlossen. Ida-Beiz in Neuhegi: Schliesst. Winti-Kanne in der Altstadt: Neue Pächter übernehmen. Rössli in der Altstadt: Neue Pächter gesucht. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Gründe für die Veränderungen sind vielfältig, und nicht alle direkt Betroffenen sprechen darüber.