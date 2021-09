Stadtrat ordnet Nachzählung an – Die gebührenpflichtigen Parkplätze werden nochmals gezählt Der Stadtrat hat entschieden, dass die Abstimmung über die Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren neu ausgezählt wird. Gregory von Ballmoos

Lediglich 72 Stimmen machten am vergangenen Sonntag bei der Abstimmung über die Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren im öffentlichen Raum den Unterschied. Der Stadtrat wollte das Parkieren teurer machen. Er selbst hätte in Zukunft darüber entscheiden sollen, wie viel beispielsweise eine Dauerparkkarte in der blauen Zone kostet.

Das Stimmvolk befand jedoch, dass dies zu weit gehe. Mit 50,1 Prozent Nein-Stimmen schickte das Volk die Vorlage bachab. Weil das Resultat so knapp ausfiel, ordnet der Stadtrat nun eine Nachzählung an. Dies macht er als wahlleitende Behörde, wenn die Abstimmung knapp ausfällt.

Das neue Resultat wird für den kommenden Montag erwartet.

