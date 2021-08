USA und Afghanistan – Die Geschichte eines Traumas Während sie in Washington streiten, ob Bidens Truppenabzug Desaster oder Befreiungsschlag ist, rückt der 20. Jahrestag von 9/11 näher. In Kabul sind die Taliban an der Macht, wie damals. Hubert Wetzel aus Washington

Joe Biden hat sich gegen die Kritik gewehrt, er habe die Afghanen im Stich gelassen. Aber die bittere Wahrheit bleibt: Nach 20 Jahren Krieg haben die Taliban gesiegt. Foto: Anna Moneymaker(Getty Images)

Wo soll man anfangen mit der Geschichte vom verlorenen Krieg? Von den Tagen der Schande, als die Grossmacht Amerika geschlagen, gedemütigt und aus Afghanistan vertrieben wurde von einem Haufen bärtiger Bauern mit Kalaschnikows?

Man kann in Kabul beginnen, am Hamid Karzai International Airport. Bei den Bildern von den panischen Menschen, die sich dort drängen, um den Taliban zu entkommen. Bei den Bildern von dem gigantischen grauen Transportflugzeug der US-Luftwaffe, das durch die Menge hindurch zur Startbahn rollt, an dessen Fahrwerk sich die Verzweifelten klammern und von dem sie, als die Maschine längst hoch in der Luft ist, hinab in den Tod stürzen. Bei den Bildern von dem amerikanischen Marineinfanteristen auf der Flughafenmauer, der ein Baby am Arm packt, das eine Frau ihm reicht, es über den Stacheldraht hebt und an einen Kameraden weitergibt.