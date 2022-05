Buch zur Generation Baerbock – Die Geschmeidigen Die zwischen 1975 und 1985 Geborenen teilen weder das «Weiter so» der Älteren noch die «Umsturzwut» der Jüngeren. In Stichworten umreisst die 40-jährige Autorin Nora Bossong, was ihre Generation verbindet. Guido Kalberer

Nora Bossong hat sich mit Gleichaltrigen getroffen, um herauszufinden, was typisch ist für ihre Generation. Foto: Heike Steinweg (Suhrkamp Verlag)

Die 40-Jährigen sind dabei, in einer ausgesprochenen Krisensituation das Ruder zu übernehmen – sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Was hat diese Generation geprägt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 1982 geborene Nora Bossong in ihrem jüngsten Buch «Die Geschmeidigen. Meine Generation und der neue Ernst des Lebens». Kritisch, aber verständnisvoll beschreibt sie diese «Menschen mit analogem Migrationshintergrund». Wir haben der Schriftstellerin fünf Stichworte vorgelegt, anhand derer sie die zwischen 1975 und 1985 Geborenen charakterisieren soll.