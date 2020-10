Bezirksgericht Meilen – Die gestohlenen Mountainbikes verhökerte er in Paris Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, hat ein Tunesier mehrere Velos in der Region entwendet. Der Prozess fand wegen Corona ohne ihn statt. Regula Lienin

Das Diebespaar fand seine Beute in Velokellern von Mehrfamilienhäusern. Symbolfoto: Gaëtan Bally (Keystone)

Mit den Worten «Gelegenheit macht Diebe» wurde vor dem Bezirksgericht Meilen umschrieben, wie ein bis dato unbescholtener Tunesier auf die schiefe Bahn geriet. Der geständige 24-Jährige hat mit seiner Freundin 18 Fahrräder gestohlen. Die Diebestouren verliefen nach demselben Muster und mit «geringer krimineller Energie», wie es vor Gericht hiess: Das Paar drang in private Sammelgaragen ein, die sie spontan in Meilen, Volketswil, Pfäffikon, Fehraltorf und Winterthur auswählten. Dabei verschafften sie sich ohne Gewalt Zutritt in die Garagen und stahlen Velos, meist teure Mountainbikes, die unverschlossen gewesen waren.