Unregelmässiges Training – Die Gesundheit der Weekend-Warriors Ausdauersport verlängert das Leben. Aber ist es auch gesund, an den Wochenenden besonders intensiv zu trainieren, wenn es unter der Woche nicht regelmässig klappt? Werner Bartens

Eine Studie mit 350’000 Teilnehmenden zeigt: Je kürzer die Trainingsdauer ist, desto höhere Intensitäten sollten erreicht werden, um den gleichen Effekt für die Gesundheit zu erreichen. Foto: Unsplash

Regelmässige Bewegung trägt dazu bei, gesund zu bleiben und länger zu leben. Unbestritten ist vor allem der Nutzen von Ausdauersport. Diskussionen gibt es allerdings immer wieder über die optimale Dosis. Während es nach herkömmlicher Ansicht von Ärzten und Sportmedizinern am besten für die Gesundheit ist, mindestens dreimal pro Woche 50 Minuten oder länger zu laufen, zu schwimmen, Rad zu fahren oder zu rudern, gab es in jüngster Zeit Hinweise, dass kürzere Trainingseinheiten ähnlich gesund sein könnten. So entstand der Begriff des «Weekend-Warriors», der sich in seiner kargen Freizeit nur ein- oder zweimal am Wochenende verausgabt – dafür aber umso intensiver.