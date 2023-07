Besetztes Haus in Winterthur – Die «Gisi» verschwindet aus der Altstadt Nach über 25 Jahren müssen die Bewohnenden des bekanntesten besetzten Hauses der Stadt ausziehen. Die Stefanini-Stiftung will sanieren und plant Wohnungen und Raum für Gewerbe. Till Hirsekorn Delia Bachmann

Die «Gisi», das bekannteste besetzte Haus im Immobilien-Portfolio der Stefanini-Stiftung, soll per Ende 2025 geräumt und saniert werden. Foto: Madeleine Schoder

Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), besser bekannt als Stefanini-Stiftung, hat am Dienstag ihre Pläne für die sieben besetzten Häuser in ihrem Immobilien-Portfolio vorgestellt. In der Stadt sind es sechs, dazu kommt eines in Elgg. Der Konflikt mit dem Kollektiv der Besetzerinnen und Besetzer schwelt schon seit Jahren, eine Lösung schien nicht in Sicht. Darum erklärte SKKG-Präsidentin Bettina Stefanini das Thema vor knapp zwei Jahren zur Chefinnen-Sache. Nun hat der Stiftungsrat entschieden, wie es mit den einzelnen Liegenschaften weitergeht.