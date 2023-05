Super League: GC - Luzern – Die Grasshoppers treffen ins Tor, Luzern scheitert am Pfosten Die Zürcher setzen sich dank Toren von Kawabe und Loosli 2:0 durch. Dass sie ohne Gegentor bleiben, haben sie Goalie Moreira und der Luzerner Abschlussschwäche zu verdanken. Ueli Kägi

Setzte dem Bangen ein Ende: Noah Loosli erzielt im Letzigrund das 2:0 für GC. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Chancen hatten beide. Aber ins Tor brachten den Ball nur die Grasshoppers. Und so besiegten die Stadtzürcher den FC Luzern 2:0.

Die Tore fielen in der zweiten Halbzeit, als Luzern wenigstens zu Beginn eher den besseren Eindruck machte. Doch während Max Meyer nicht in der Lage war, alleine am überragend reagierenden GC-Goalie Moreira vorbei ins Tor zu treffen, nutzten die Grasshoppers ihre Chancen nach der Pause aus. Kawabe traf mit einem Freistoss zum 1:0. Es war für den besten Torschützen der Grasshoppers der erste Treffer nach elf Partien ohne Tor.

Kurz nach dem Führungstor hatte GC Glück, weil Dräger nur den Innenpfosten traf. Danach musste der Rekordmeister bald nicht mehr bangen, weil Loosli in der 76. per Kopf auf 2:0 erhöhte. Für den Verteidiger war es der erste Saisontreffer.

Die erste Halbzeit war schon flott gewesen mit zwei Teams, die nach vorne spielten und sich Chancen erarbeiteten, aber trotz einem Dutzend Abschlussversuchen nicht zum Ziel kamen.

Die Luzerner scheiterten an GC-Goalie Moreira, an einem Block, an der eigenen Schwäche im Abschluss oder wie Schürpf in der 33. Minute am Pfosten.

Den Grasshoppers ging es ziemlich ähnlich. Ihr Spiel sah immer wieder gut aus, es hatte Tempo und Tiefe. Nur vor dem Tor genügten die Stadtzürcher nicht. Sie fanden oft den letzten Pass nicht. Zogen ihre Abschlüsse am Tor vorbei. Trafen wie bei Demhasajs Lupfer über Luzern-Goalie Müller an die Latte – oder scheiterten wie Shabani am kurz vor der Linie rettenden FCL-Verteidiger Ottiger.



