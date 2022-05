Ein Hardcore-Konservativer geht – Die grösste Gefahr für die Freiheit seien die Republikaner Miles Taylor liebt Ronald Reagan, George W. Bush, diente in der Trump-Administration. Nun sieht der Experte für Innere Sicherheit das Land gefährdet – durch die republikanische Partei. Alexandra Kedves

Miles Taylor, der junge Karriere-Konservative, verlässt die republikanische Partei. Foto: Getty Images

Der Trump-Apparat hat ihn gejagt: Im Herbst 2018 war in der «New York Times» ein anonymer Artikel mit dem Titel «Ich bin Teil des Widerstands innerhalb der Trump-Administration» erschienen, in dem der mysteriöse Autor alle bösen Ahnungen bezüglich der Regierung und ihres orangen Kopfs bestätigte.

2018 schrieb der Insider, der amoralische, inkompetente Präsident bringe die Demokratie in Gefahr und man bemühe sich intern, ihn auszubremsen. 2019 legte er, ebenfalls anonym, ein Buch nach: In «Eine Warnung» hielt er fest, man habe alles versucht, aber die Gruppe des inneren Widerstands sei gescheitert. Trump dürfe keinesfalls wiedergewählt werden. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2020 lüftete der Mahner dann sein Inkognito: Miles Taylor, ein in der Wolle gefärbter Republikaner aus Indiana, sprach sich öffentlich für Joe Biden aus – als Erster unter den ehemaligen Trump-Kadern.