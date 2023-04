Serie «Ein Tag im Leben» – «Die grössten Säcke, mit denen wir hantieren, sind 25 Kilo schwer» Michelle Nila German (32) röstet und chlöpflet in Zürich Granola – und liebt Wabi-Sabi. Claudia Jucker (Das Magazin)

Foto: Sibylle Jenni

Mein Wecker klingelt zweimal die Woche um halb sieben. Das sind die Tage, an denen ich bei The Tiny Factory als Granolarösterin arbeite. Das erfordert viel Körpereinsatz und deshalb beginne ich meinen Tag mit einer halbstündigen Yogasession. So bin ich schon fit und aufgewärmt.