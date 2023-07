Feuersbrünste der letzten 20 Jahre – Die grössten Schweizer Waldbrände – dokumentiert in Bildern In Bitsch VS brennen zurzeit rund 100 Hektaren Wald. Ein Waldbrand dieses Ausmasses ereignet sich in der Schweiz alle paar Jahre – in den letzten zwei Jahrzehnten gingen gar noch grössere Flächen in Flammen auf.

Sieben Helikopter fliegen Wasserladung um Wasserladung hoch an die Hänge des Riederhorns. Über Hundert Helfer versuchen, die Feuersbrunst oberhalb von Bitsch einzudämmen, was von starken Winden und dem steilen Gelände erschwert wird. Die Feuerwehrsleute wissen aber, was zu tun ist: In den letzten Jahrzehnten haben sich die Methoden zur Bekämpfung von Waldbränden stark verbessert. Das hat viel damit zu tun, dass es mehrfach – vor allem in der trockenen Südschweiz – zu verheerenden Feuersbrünsten gekommen ist, und die Fachleute daraus gelernt haben. Ein Blick in die Datenbanken der Feuerbekämpfer zeigt, wo in den letzten 20 Jahren die grössten Brände wüteten.

Feuer am Monte Gambarogno, 2022

Zwei junge Männer, die auf der Alpe di Neggia biwakieren, verursachen am 30. Januar 2022 einen Waldbrand am Monte Gambarogno im Tessin. Rund 200 Hektaren Gehölz werden zerstört. Fotos: Massimo Piccli / Pablo Gianinazzi (Ti-Press, Keystone)

Faido, 2017

Im April 2017 brennen bei Faido im Tessin 114 Hektaren Wald ab. Fotos: Gabriele Putzu (Ti-Press, Keystone)

Mesocco, 2016

Ende Dezember 2016 brennt der Wald in Südbünden. Bei Mesocco im Misox verkohlen 119 Hektaren Gehölz. Fotos: Gabriele Putzu (Ti-Press, Keystone)

Isone, 2016

Bereits Anfangs Dezember 2016 gehen bei Isone im Tessin 180 Hektaren Wald in Flammen auf. Foto: Gabriele Putzu (Ti-Press, Keystone)

Visp, 2011

Im April 2011 bricht in einem Carrosseriebetrieb in Visp VS ein Feuer aus und breitet sich schnell auf den angrenzenden Wald aus. Die Löscharbeiten dauern Tage, 130 Hektaren Wald werden zerstört. Fotos: Jean-Christophe Bott / Andree-Noëlle Pot / Yannick Bailly / Alessandro Della Bella (Keystone)

Ronco Sopra Ascona, 2007

Bei Ronco Sopra Ascona gehen 2007 175 Hektaren Wald in Flammen auf. Foto: Keystone

Leuk, 2003

Es ist der grösste Waldbrand der letzten 20 Jahre: Im August 2003 vernichtet ein Feuer 310 Hektaren Wald bei Leuk. Rund 200’000 Bäume brennen ab. 450 Feuerwehrleute sind während den dreiwöchigen Löscharbeiten im Einsatz. Noch zehn Jahre nach dem Brand stehen tausende verkohlter Bäume an den Berghängen. Fotos: Olivier Maire / Valentin Flauraud (Keystone)

Jost Fetzer ist bei Tamedia stellvertretender Leiter des Ressorts Fotografie. Er hat Politikwissenschaft, Völkerrecht und Sozialgeschichte an der Uni Zürich studiert. Mehr Infos

