Fussball 2. Liga – Die grosse Erleichterung beim FC Seuzach Absteiger Seuzach gewinnt sein erstes 2.-Liga-Spiel seit über 12 Jahren gegen Greifensee mit 5:2 (3:1). Das heisst: Die Seuzacher sind in der für sie neuen Liga gut angekommen. Urs Kindhauser

Seuzach kann wieder jubeln. Vorne die beiden Doppeltorschützen Aleksandar Pumpalovic (links) und Alessio D’Angelo. Foto: Madeleine Schoder

Es war eine gewisse Unsicherheit da vor dem ersten Saisonspiel des FC Seuzach auf dem Rolli gegen Greifensee. Immerhin war es über zwölf Jahre her, seit das Heimteam zum letzten Mal in der 2. Liga regional angetreten war. Es folgten vier Saisons in der 2. Liga interregional, vier in der 1. Liga und vier weitere in der 2. Liga interregional, wobei die Abwärtsspirale zum Schluss immer schneller drehte. So schnell, dass man sich nicht sicher sein konnte, ob und wann sie stoppen würde. Darauf gaben auch die Vorbereitungsspiele keine deutlichen Hinweise.