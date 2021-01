Podcast «Entscheidung 2020» – Die grosse Erleichterung nach der Vereidigung von Joe Biden Kommt jetzt alles gut? Sind die Erwartungen an Joe Biden nicht viel zu gross? Und warum überrascht Biden seine Demokraten schon an seinem ersten Tag im Amt? Antworten in der letzten Folge unseres US-Podcasts. Mirja Gabathuler

Der erste Abend im Weissen Haus. Joe Biden und seine Frau Jill Biden auf dem Balkon ihres neuen Zuhauses. Foto: Keystone

Die Entscheidung ist gefallen, definitiv. Joe Biden ist vereidigt und im Weissen Haus angekommen. Aus Anlass der Inauguration präsentieren wir eine Spezialfolge unseres US-Podcasts «Entscheidung 2020». Was sind die Erwartungen an Joe Biden nach seinem Start? Kann er diese erfüllen? Lässt sich der Optimismus der Vereidigung in den Alltag der Amerikanerinnen und Amerikaner retten? Und was passiert jetzt mit den Republikanern?

Darüber und mehr redet Philipp Loser mit Auslandchef Christof Münger und den beiden USA-Korrespondenten Alan Cassidy und Martin Kilian.