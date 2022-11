Cassis an UNO-Klimakonferenz – Die grossen Treibhausgas-Verursacher stehen in der Pflicht Die ärmsten und verletzlichsten Länder, die am wenigsten zum Treibhausgasausstoss beitragen, hätten am meisten unter dem Klimawandel zu leiden, sagte der Bundespräsident. Das könne man nicht akzeptieren.

Ignazio Cassis während seiner Rede in Sharm al-Sheikh . (7. November 2022) Foto: Keystone

Bundespräsident Ignazio Cassis hat am Montag bei der Eröffnung der UNO-Klimakonferenz COP27 in Sharm al-Sheikh unterstrichen, wie wichtig das Klimaziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad ist. Die grossen Treibhausgas-Verursacher stünden in der Pflicht.

Die Schweiz werde die Unterstützung für die Anstrengungen zum Erreichen des Klimaziels um 38 Millionen Franken aufstocken, kündigte er laut Redetext an. Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Ägypten dürfe die angestrebte Beschränkung auf 1,5 Grad nicht aus den Augen verlieren, sondern müsse sie im Gegenteil stärken.

Das Ziel lasse sich nicht ohne die Unterstützung der grossen Industrieländer der G20 erreichen, denn diese würden 80 Prozent der weltweiten Treibhausgase ausstossen. Die ärmsten und verletzlichsten Länder, die am wenigsten zum Treibhausgasausstoss beitragen, hätten am meisten unter dem Klimawandel zu leiden. Das könne man nicht akzeptieren.

Der Klimawandel lasse sich in den Griff kriegen, wenn der Wille dazu vorhanden sei, sagte Cassis. Die Schweiz sei bereit dazu. Während ihres Einsitzes im UNO-Sicherheitsrat werde die Schweiz die Klimarisiken für Sicherheit und Frieden verstärkt thematisieren.

Cassis erinnerte daran, dass die Länder bei der letzten Klimakonferenz im schottischen Glasgow erstmals angekündigt hatten, Subventionen für fossile Energien zu streichen. Die Konferenz in Ägypten müsse nun von jedem Land einen konkreten Fahrplan dafür verlangen.

Verursacher sollen bezahlen

Zudem verlangte der Bundespräsident eine Vervielfachung der Anstrengungen auf globaler Ebene. Die Massnahmen müssten effizient, und angesichts knapper Mittel bezahlbar sein. Dazu müssten neue Finanzquellen erschlossen werden, etwa nach dem Verursacherprinzip.

Cassis kündigte an, die Schweiz werde sich bei der nächsten Finanzierung der Klimapolitik engagieren. Sie werde ihren gerechten Teil an die dafür vorgesehenen 100 Milliarden Dollar beitragen. Bereits aktuell wird die Schweiz demnach ihre Beiträge an mehrere Initiativen und Projekte um 38 Millionen Franken aufstocken. 26 Millionen des Betrags muss das Parlament noch gutheissen.

Die Schweiz will etwa durch Projekte in Marokko ihre CO2-Emissionen reduzieren. Dazu unterschrieben Cassis und die Energieministerin von Marokko, Laila Benali, ein entsprechendes Abkommen am Rande der Konferenz, wie Cassis via den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.