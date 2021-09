Kampf um CO₂-neutrales Zürich – Die Grünen machen Druck auf Stadtrat Die Klimaziele des Zürcher Stadtrats reichten nicht, sagt Dominik Waser von den Grünen. Er schlägt ein neues, radikaleres Instrument vor. Kevin Brühlmann

Dominik Waser will Zürichs CO₂-Ausstoss senken. Foto: Dominique Meienberg

Dominik Waser glüht. Er redet über den Klimaschutz in Zürich, über das Ziel des Stadtrats, dass alle Menschen in der Stadt bis zum Jahr 2040 nicht mehr CO₂ verursachen, als auf natürliche Weise abgebaut wird (netto null Emissionen), und immer wieder sagt Waser, dass das nicht reiche, und nennt den Begriff «CO₂-Budget».

Wovon spricht Waser, der Stadtratskandidat der Grünen? Kurz gesagt: dass der gewaltige Umbau Zürichs in eine treibhausgasfreie Zone noch schneller gehen soll.

Ausführlich gesagt: Eine Kommission des Gemeinderats diskutiert in diesen Wochen die Klimastrategie des Stadtrats. Im geschützten Rahmen wird gerungen. Links-grün fordert stärkeren Klimaschutz, Mitte-rechts arrangiert sich grösstenteils mit dem Plan des Stadtrats. So oder so wird es wohl 2022 eine Abstimmung darüber geben.