Förderung erneuerbarer Energien – Die Grundlage für ein zweites Kraftwerk am Rheinfall ist gelegt Zwar gibt es noch kein Projekt für ein Rheinfallkraftwerk. Doch das Schaffhauser Parlament hat dafür nun den Boden geebnet. Am Ende entscheidet das Stimmvolk. Markus Brupbacher

Der Rheinfall mit Schloss Laufen (oben rechts) ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Enzo Lopardo

Die Schaffhauser Regierung will den Rheinfall stärker zur Stromproduktion nutzen, um den Atomstrom zu ersetzen. Am Wasserfall gibt es bereits ein Kraftwerk auf der Neuhauser Flussseite. Nun ist das Parlament der Kantonsregierung gefolgt und hat am Montag, 30. Mai, die Änderung des Wasserwirtschaftsgesetzes mit 48 Ja- zu 4 Nein-Stimmen genehmigt, wie die Agentur SDA schreibt. Das revidierte Gesetz legt vor allem fest, wann wie viel zusätzliches Wasser vor dem Rheinfall abgezweigt werden darf, um daraus Strom zu produzieren. Der Kanton Schaffhausen drückt auch beim Bau grosser Windkraftanlagen aufs Tempo, um die erneuerbaren Energien zu fördern.