FCW reist nach Lausanne – Die gute Erinnerung an die Pontaise Nach unterschiedlichen Leistungen in den ersten zwei Spielen 2021 tritt der FC Winterthur im Waadtland zum Verfolgerduell gegen Stade Lausanne-Ouchy an. Hansjörg Schifferli

FCW-Spieler Davide Callà (links) in der Vorrundenpartie gegen Stade Lausanne-Ouchy (mit Sinan Ramovic). Foto: Heinz Diener

Gut und 3:0 siegreich in Chiasso, enttäuschend und 0:1 geschlagen in Schaffhausen, zuletzt gar nicht zu sehen gegen die Grasshoppers – das ist der FCW in den ersten Fussballtagen dieses Jahres. Noch also ist nicht abzulesen, wohin des Weges die Winterthurer gehen.

Ob sie nicht nur willens, sondern auch fähig sind, im halben Dutzend der Spitzengruppe vorne mitzuhalten. Oder ob sie allmählich verschwinden in einem belanglosen Mittelfeld, das es noch nicht mal gibt.

Eine Leistung wie in Chiasso wäre zweifellos die Basis, auf Dauer vorne mitzuspielen. Ebenso deutlich ist: Wer auftritt wie der FCW in Schaffhausen, dem wird das nicht gelingen.