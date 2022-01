Prozess zur Raiffeisen-Affäre – Die Hälfte der Anklage gegen Pierin Vincenz ist bereits bestätigt Pierin Vincenz und sein Berater Beat Stocker bestreiten nach wie vor jede Schuld, doch ihr Anwalt hat die Beihilfe zum Betrug bereits zugegeben. Trotzdem könnten die beiden selbst bei einer Verurteilung zu den grossen Siegern werden. Arthur Rutishauser

Für ihn geht es im bald beginnenden Prozess um viel: Pierin Vincenz im März 2012 in Zürich. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone

Am 25. Januar startet im Zürcher Volkshaus der mit grosser Spannung erwartete Prozess gegen den langjährigen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz, seinen Geschäftspartner Beat Stocker und fünf Mitangeklagte. Für die Hauptangeklagten geht es um viel. Sechs Jahre Gefängnis für beide fordert die Staatsanwaltschaft. Zudem soll Stocker 16 Millionen Franken zurückzahlen, Vincenz 9 Millionen.

Letzte Woche hat Stocker vorgelegt und in einem Interview in der «NZZ am Sonntag» aufgezeigt, welches seine Verteidigungslinie ist. Ob es sich um eine Märchenstunde handelt oder ausgeklügelte Taktik, wird der Prozess zeigen.