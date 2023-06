«Apropos»: der tägliche Podcast – Die hartnäckigen Corona-Gräben Über drei Jahre nach der Corona-Pandemie stimmt die Schweiz erneut über das Covid-Gesetz ab. Zeit für eine Bilanz: Wie stark wirkt die gesellschaftliche Spaltung heute noch nach? Jacqueline Büchi als Gast Mirja Gabathuler als Host Tobias Holzer als Produzent

Vor über drei Jahren stellte die Covid-Pandemie den Alltag in der Schweiz auf den Kopf. Es gab Lockdowns, Impfzertifikate, ein Covid-Gesetz und Maskenpflicht an öffentlichen Orten. Und es gab eine ziemlich laute Gegnerschaft all dieser Massnahmen.

Heute ist Covid weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden – und trotzdem stimmen wir am 18. Juni über das Covid-Gesetz ab. Wieso? Um was geht es bei der Abstimmung? Und was wurde aus den alten Pandemie-Konflikten?

Darüber spricht Jacqueline Büchi, Inlandredaktorin des «Tages-Anzeigers», in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

